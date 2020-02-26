Sosyal konut projeleri… Tatar: “Devlette devamlılık ve adaleti korumak önemli. konu siyasallaştırılmamalı"

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yaptığı etkinlikte, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güzelyurt Belediye Başkanı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da konuşma yaptı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da dünyanın her yerinde sosyal konutlara dair bir hassasiyet olduğunu dile getirerek İngiltere'yi örnek verdi.

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili daha önce bazı sıkıntılar olsa da binlerce gencin konut imkanına kavuştuğunu dile getiren Tatar, bu projeleri hayata geçirenleri de unutmamak gerektiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Baybars’ın bu projeyi hayata geçirdiğini, öte yandan devlette devamlılığın da önemli olduğunu dile getiren Tatar, adaleti korumanın önemine de değindi.

Cemal Bulutoğulları döneminde yapılan Haspolat’taki konutlara işaret eden Tatar, o konutları alanların döviz arttığından ödeme yapamadığı için bu daireleri satmak durumunda kaldığını anlattı.

“Maraş dünyanın yıldızı bir yer” diyen Tatar, bölgenin ileride çok değerleneceğini anlattı, bölgedeki konutlara başvuranların buna göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tatar projeden faydalanacakların bölgeye uyum sağlayacak ve günün sonunda verdiği sözü tutabilecek, ödeme yapabilecek kişilerden seçilmesi gerektiğini belirtti.

Konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini dile getiren Tatar, bu konutların muteber, güvenilir, gerekli ödemeyi yapabilecek kişilere verilmesi gerektiğini söyledi.

Projeye katkı koyan bürokratlara ve İçişleri Bakanı Baybars’a teşekkür eden Tatar, bu gibi projelerin ülke çapında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanlığı ve projeye katkı koyan herkesi tebrik ederek konuşmasına başladı.

Ülkede geçmişte kırsal kesim arsası dağıtma konusunda yaşanan bazı sıkıntıların, adaletsizlik duygusunu körüklediğini söyleyen Özersay, altyapısı olmayan arsaların da dağıtıldığını belirtti.

Bu noktada kent ile kırsaldaki gençler arasında ayrım yaşandığını, kırsalda yaşamayanların da dağıtım yapılan bazı bölgelerden arsa aldığını söyleyen Özersay, daha adil, daha planlı, şu anda yapılan şekilde bir adıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Öte yandan geçen sürede kırsal kesim arsalarının bazı gençlerin ihtiyaçlarına cevap verdiğine de işaret eden Özersay, geçmişte yapılan sosyal konut projelerinin de bir misyon yerine getirdiğini, bunların olumlu olduğunu belirtti.

Daha planlı bir gelecek için kısa vadeli değil, orta ve uzun vadede hayata geçecek projelerin gerekliliğine vurgu yapan Özersay, “Sizden sonra geleceklerin de takip edebileceği projeleri geliştirmek önemli” dedi.

Gençlerin konut ihtiyacına eğilmenin bir vizyon meselesi olduğunu dile getiren Özersay, bakanlığa bu vizyondan ötürü teşekkür etti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Gazimağusa bölgesinde sosyal konut ihtiyaç ve talebinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Arter, bu kapsamda bakanlığın sosyal konut projesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Belediyeye bu ihtiyaç doğrultusunda çok sayıda başvuru yapıldığını söyleyen Arter, belediyenin bu anlamda neler yapabileceğini değerlendirdiği aşamada sosyal konut projesinin gündeme geldiğini ve İçişleri Bakanlığı ile projenin her aşmasında birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Kırsal kesimde yaşayan gençlere yönelik yıllardır kırsal kesim arsaları verildiğini dile getiren Arter, şehirde yaşayan gençlere bu imkanın tanınmadığını belirtti.

Arter, sosyal konut projesinin Gazimağusa İmar Planı’na uygun olması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa ile ilgili plan ve projelerde Maraş bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Arter, Maraş ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıya değinerek, Maraş ile ilgili bazı konuşma ve adımların siyasete çekilmesini eleştirdi.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, sosyal konut çalışmalarının sürekli olmasını temenni ederek konuşmasına başladı.

Halkın sağlıklı koşullarda yaşamasının önemine işaret eden Özçınar, sosyal konut projelerinde yerel yönetimlerin de yer alması gerektiğini söyledi.

Sosyal konut projelerinin uzun yıllardan beri hayata geçmediğini belirten Özçınar, sosyal konut projelerine ara verilen dönemde kırsaldaki altyapı projelerinin sorunlarının çözülemediğini dile getirdi.

Sağlıklı, planlı kentleşmeye yönelmenin bir zorunluluk olduğunu söyleyen Özçınar, bu yapılırken ülke koşullarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özçınar, sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, yerel yönetimlerin de sosyal konut projelerinde yer alması ve projelerin hızlı ve sürdürülebilir olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Çiğdem Emirzade, sosyal konut projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.