Sosyal Sigortalar Dairesinde online ödeme dönemi başladı

Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına Sosyal Sigortal Dairesi, tarafından sigortalıların hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, daire tarafından prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

Online prim ödemesi yapmak isteyen sigortalıların, işçi ve işveren primlerini, kendileri veya muhasipleri aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesinden gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.