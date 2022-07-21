Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından 6 ilçede işyerleri denetlendi

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından 6 ilçede işyerleri denetlendi
banner83
banner80

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran tarihleri arasında 6 ilçede yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

Bakanlık açıklamasına göre denetlenen işyerlerinde 338 çalışan sigortalı,  178 kayıtlı sigortalı  saptandı;  98 sigortalının  ise  kayıtlı olduğu ancak prim borcu bulunduğu tespit edildi.

Denetimlerde kayıtlı olup primleri eksik olan 37 KKTC vatandaşı,  47 TC Vatandaşı ve 14 üçüncü ülke vatandaşı olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, 11 kişinin ise kayıtlı olmalarına rağmen sosyal sigorta prim yatırımlarının gerçek kazançlarından daha düşük olduğu ifade edildi.

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ortak yapılan tahkikatlarda ayrıca 22’si KKTC vatandaşı,  22’si TC vatandaşı, 18’i üçüncü ülke vatandaşı olmak üzere toplam 62 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Denetim neticesinde, toplam kayıtsız çalışan işgücünün yüzde 18 olduğu tespit edildi ve kayıtsız çalıştırılan sigortalılar ile  prim borcu olan işyerlerine  Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından  hatırlatma bildirgesi gönderildi.

-Taçoy: ‘‘Kayıtdışı  yaşamla  mücadele için denetimler ülke genelinde  artacak.’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan  Taçoy, denetimlerle ilgili açıklamasında, Bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçlarının süreceğini ve  kamuoyu ile şeffaf bir şekilde  rutin olarak paylaşılacağını söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erenköy Şehitleri anılacak…
Erenköy Şehitleri anılacak…
  1. Kıbrıs
﻿