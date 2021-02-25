"Sosyal ve engelli yardımı alanlara ek ödenek Mart'ın ilk haftası ödenecek"

"Sosyal ve engelli yardımı alanlara ek ödenek Mart'ın ilk haftası ödenecek"
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 sebebiyle Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alanlara %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin Mart ayı’nın ilk haftası ödeneceğini duyurdu.

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