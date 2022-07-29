Sosyal yardım ile Cemile yardımlara artış

Bakanlar Kurulu, sosyal yardım miktarları ile Cemile yardımlarına artış yapılmasına karar verdi. Kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tüketici Fiyatları Endeksi doğrultusunda 2022 yılı sonuna kadar sosyal yardım miktarlarına bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 50 oranında artış verilecek.

Cemile yardımlarında ise, maaşı 1.000 TL - 2.000 TL arasında olanlara yüzde 100; 2.000 TL - 3.000 TL arasında olanlara yüzde 75 ve 3.000 TL üzeri olanlara yüzde 50 oranında artış yapılacak. Cemile yardımları ödenek kaleminden maaş çeken toplam 6 kişi bulurken, söz konusu maaş artışları 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.