"Sosyal yardım paketi dağıtım yapan kişilerin testleri negatif çıktı"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,sosyal yardım paketlerinde dağıtım yapan kişilerin testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Harmancı şunları kaydetti:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyim bize sosyal yardım paketlerinde dağıtım yapan arkadaşlarımızın ikisinin de testi negatif çıktı.

Yaklaşık süreç başladığından beri size evde kalın videosu çekmeme rağmen ilk kez evimde kaldım bugün. Evde kalmayı bu süreçte çok isterdim ama benim temizlik çalışanlarım dışarda risk altında çalışırken, kanalizasyon ekiplerim herkes evinde daha çok su kullandığı için rutin zamanda 10 yere giderken şimdi 40’a yakın dışkı kuyusu temizlerken, çevre ve halk sağlığından arkadaşlarım her gün sokak, cadde market, eczane ilaçlarken, 185’deki arkadaşlarım günde 500 çağrı yanıtlarken, evinden neredeyse hiç uyumadan herşeyi yanıtlayan ekiplerim varken, defin ekibimiz her türlü riskle işini yaparken, makinist atölyemiz çalışırken, zabıta arkadaşlarım her gün her yeri denetlerken, sokak hayvanları için bir ekibimiz dışardayken, saat okuyucularımız ihtiyaçlı bireyler için ev ev ihtiyaç paketi dağıtırken, paylaşım mutfağım “biz çalışmazsak 210 kişi aç kalır Başkan” derken onlarla olmamam en garibi olurdu.

Tüm ekip olarak biz, riskli bir grubuz, bu bizim işimizin bir gereği. Selfie çekiyoruz arada çünkü basından arkadaşlarımız evinden çalışıyor o da katkı koyanları onore etmek için. Maske takmıyorum doktorların tavsiyelerine uyuyorum, sadece markete veya kalabalık bir ortama girince kullanıyorum bununla beraber de doktorların mesafe kuralına uyuyorum.

Elbette ikinci testler de olabilir belki bu virüs bize de gelecek bir gün ama hiç bir virüs bazı insanların kalbinden hiç çıkmayacak kötülük virüsü kadar etkili olamayacak.

Elbette hala siyasi sorumluluğumu inkar etmiyorum ama olmayan para ile şimdi ilaç almam lazım, hayatını riske ederek çalışan emekçi arkadaşlarımı ay başı ödemem lazım, canıyla çalışan arkadaşlarımı motive etmem gerek, tüm bunlar geçince yine konuşacağız.

Son olarak linç edilen arkadaşlar için tüm sürecin içlerindeki iyilik duygusu kadar güzel geçmesini umarım."

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 00:43