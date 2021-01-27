Sosyal yardım ve ihbar hattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı”ndan ve “Alo 183 İhbar Hattı”ndan destek alınabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, acil durumlar için zorda kalan vatandaşların hafta içi her gün 09.00-13.00 saatleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı’na” ulaşarak destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri ve bu süre zarfında 7/24 “Alo 183 İhbar Hattı’nın” da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.

Covid-19 Acil Danışma hatları şöyle: “0546 990 0111-0546 990 0112”