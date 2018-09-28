SOYGUN OLAYINDA GELİŞME! BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Girne’de 24 Eylülde meydana gelen soygun zanlıları Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç ile Sevgi Ünver bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar Sarkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç’ın tutukluluk sürelerini 7 gün daha uzattı. Polis ekipleri soygunla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Yürütülen soruşturma ile ilgili mahkemeye bilgi aktaran polis müfettişleri, zanlıların hesaplarından olay günü yüklü miktarda para havale edildiği bilgisi verdi.

Olayla ilgili bağlantılı olduğu ve aynı gün yurtdışına çıkış yaptığı belirlenen Osman Koçyiğit konusunda ise Türkiye ilgili yazışma başlatıldığı belirtildi. Olay 24 Eylül Pazartesi günü kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahsın, kullandıkları araç ile Bektaş Gıda Ltd ait aracın önünü kesip aracı kullanan Mehmet Ali Güngörmüş’ün kafasına çekiç ile vurarak, içerisinde 2 yün bin Türk Lirası’nın üzerinde para bulunan çantayı alıp kaçmaları şeklinde gerçekleşmişti.