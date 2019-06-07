Soyguncular halen aranıyor

Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan iki erkek şahıs halen aranıyor. Soygun zanlılarının son olarak Gazimağusa Gülseren Bölgesinde görüldüğü bildirildi.

Lefkoşa Girne Kapısı civarında görülen soygun zanlıları son olarak Gazimağusa Gülseren Bölgesinde görüldü.

Polis Basın Subaylığı, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Girne’de dün sabah saat 10:40 sıralarında bir kuyumcuya giren iki erkek şahıs iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirmiş ve altınları çalıp olay yerinden kaçmıştı.