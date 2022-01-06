Soyşen: “UBP olarak amacımız, siyasi istikrarı tesis etmek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Avukat İrem Uygun Soyşen, Kıbrıs Genç TV’de ‘Didem Gürses ile Alternatif’ programına konuk olarak, seçilmesi halinde parti olarak hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

“BİR DEVLETİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN BİRİ DE HİÇ ŞÜPHESİZ, ‘SOSYAL DEVLET’ ANLAYIŞIDIR. SEÇİLMEM HALİNDE BİR HUKUKÇU OLARAK.....”

Milletvekili seçilmesi durumunda özellikle üzerinde çalışmak istediği başlıkları detaylı biçimde aktaran Uygun Soyşen, “Bir devletin olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz, ‘Sosyal Devlet’ anlayışıdır.

İnsan haklarına önem veren. Kadın ve engelli haklarına, çevreye, doğaya, tüm canlılara, saygılı, kadına karşı şiddete karşı mücadele eden, çocuk istismarını önleyen, madde bağımlılığı ile mücadelede fark yaratan, Merkezi Cezaevi’ndeki tutuklu ve mahkumların topluma kazandırılması noktasında ve 21 yaş altı tutuklular için ‘Islâh Evleri’ oluşturulmasına katkı sağlayan, ekonomik yönden zayıf kesimi destekleyen, girişimcilere ve özellikle genç girişimcilere fırsatlar yaratan, belli meslek gruplarında yaşanılan bir takım sorunları, özlük hakları ve ödeneklerle ilgili sıkıntıların aşılması için çalışan, bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çözüm bulma maksatlı çalışmalar yapan, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açan, bürokratik engellerin kaldırılması için çaba sarf eden her proje benim önceliğimdir. Seçilmem halinde de bir hukukçu olarak tüm gücümle bu gibi konulara katkı sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“VAZİFEM, CUMHURİYET MECLİSİ’NDE YASAMA FONKSİYONUNUN DAHA İŞLEVSEL HALE GETİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK...”

Son dönemde Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanılan bir takım sıkıntılarında gündeme geldiği programda görüşlerini ortaya sunan UBP Milletvekili adayı Avukat İrem Uygun Soyşen bir hukukçu olarak seçilmesi halinde esas vazifesi ve hedeflerinden birinin de, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin en önemli bacaklarından olan ‘yasama’ fonksiyonu görevini ifa eden Cumhuriyet Meclisi’nde yasama fonksiyonunun daha işlevsel hale getirilmesine katkı sağlamak yönünde olacağını belirtti.

Soyşen konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cumhuriyet Meclisi’nin denetim fonsiyonunun yanı sıra asli görevlerinden bir tanesi de yasama organı olmasıdır. Cumhuriyet Meclisi, yasaların anlam kazandığı, vücut bulduğu yerdir. Dolayısıyla bir hukukçu olarak ehil ellerde yasaların hazırlanması, tadil edilmesi gerektine inananlardanım. Bu çok ulvi bir görevdir. Bugün baktığımızda Meclimizdeki hukukçu sayısı da oldukça azdır.

Çelişkiler, hatalar barındıran , açık ifadeler yer almadığından dolayı yorum kaldırabilen yasalar artık ülke şartlarına uyum sağlamamaktadır.

Şuan yürürlükte güncellenmeyen ve günümüz şartlarına uyum sağlamayan bir çok yasa mevcut. Benim bu yola çıkış amaçlarımdan bir tanesi de, toplum nezdinde sorun teşkil eden hususlara çözüm arayışı içerisinde olmak, komitelerde yer alarak güncellenmeyen, tadil edilmesi gereken yasalara dokunmak, yasaları en yalın haliyle toplum nezdinde kolay ve anlaşılabilir bir dilde olmasını sağlamaktır. Bu da ancak ehil ellerde hazırlanarak hayat bulur.”

“YARGIYA AYRILAN BÜTÇENİN DAHA TATMİN EDİCİ OLMASI GEREKİR”

Yargıya ayrılan bütçe ve Adalet Bakanlığı önerileri hakkında da görüşlerini ifade eden UBP Milletvekili Avukat Soyşen, mahkemeler içerisinde belli sıkıntılar yaşandığını, alt yapı eksikliklerinin olduğunu dolayısıyla, yargıya ayrılan bütçenin daha tatmin edici olması gerektiğine dikkat çekti.

Şonşey, son zamanlarda yapılan anketlerde de çıkan sonuca göre toplumun büyük bir çoğunluğunun yargıya olan güveninin de sevindirici olduğunu belirtti.

“MİLLETVEKİLLİĞİ, MİLLETİN VEKİLİ OLMAK DEMEKTİR. HALK SİZE BELLİ BİR SÜRELİĞİNE BİR VEKALET VERİYOR. BU VEKALETİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMELİSİNİZ. BU GÖREV KUTSAL BİR GÖREVDİR. AĞIR BİR SORUMLULUK GEREKTİRİR”

Program esnasında, neden aday olduğu yönündeki soruyu da içtenlikle yanıtlayan UBP Milletvekili adayı Avukat İrem Uygun Soyşen, ayrıca Milletvekilliğinin bir meslek değil, görev olduğunun bilincinde hareket ettiğini de belirterek; “Çünkü Milletvekilliği, milletin vekili olmak demektir. Halk size belli bir süreliğine bir vekalet veriyor. Bu süre zarfında, halkın meclis çatısı altındaki temsilcisi, sesi olmanız gerekiyor. Bu vekaleti layıkıyla yerine getirmelisiniz. Çünkü bu görev ciddi anlamda sorumluluk gerektiren kutsal bir görevdir. Ağır bir sorumluluk gerektirir. Bu bilinçle hareket ettiğiniz takdirde toplum nezdinde takdir edilsiniz. Bende halkın refahı için bu vekalete talibim” dedi.

“HALKIMIZ BUGÜN ARTIK ÇOK DAHA BİLİNÇLİ. SİYASETTE YENİLİĞE VE DEĞİŞİME KARŞI MEYİLLİ”

Kıbrıs Türk seçmeninin bugün artık çok daha bilinçli ve sorumluluk sahibi, siyasette yeniliğe ve değişime karşı meyilli olduğunu gözlemlediğine dikkati çeken UBP Milletvekili adayı Avukat İrem Uygun Soyşen bu durumun sevindiri olduğunu ancak pandemi sürecinin olumsuz yansımalarından dolayı, ekonomik anlamda yaşanılan sıkıntılardan dolayı da dertlerinin bugün için seçim değil, geçim olduğunu da görebildiklerini söyledi.

Soyşen, durum böyleyken bulundukları her ortamda vatandaşlara, yaşanılan olumsuzlukların pandemi sürecinin beraberinde getirdiği global bir krizin yansıması olduğunu izah ettiklerini ve hakikaten ortak bir paydada buluşulduğunu söyledi.

“OY KULLANMAK ANAYASAL BİR HAKTIR...”

Oy kullanmak isteyenlere de çağrıda bulunan UBP Milletvekili adayı Soyşen, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu da hatırlatarak; “önemle ve özellikle rica ediyorum. Oy kullanmak Anayasal bir haktır. Seçme ve seçilme hakkından hareketle seçme hakkının bir gereğidir. Sandığa gitmemek bir çözüm değildir. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, ülkemizin refahı için oylarını kullanmalarıdır” dedi.

UBP Milletvekili adayı Avukat İrem Uygun Soyşen son olarak önceliklerinin UBP olarak, siyasi istikrarı tesis edebilecek tek partili bir hükümet modelinin olması gerektiğini kaydetti.

“Gerek dünya, gerek ülkemiz, sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçiyor. Pandeminin yansımaları bizleri ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yaşadığımız bu dar boğazdan ve işsizliğin artması hasabiyle de toplum nezdinde bir takım ekonomik problemler baş gösteriyor. UBP olarak burada öncelikli amacımız, siyasi istikrarı tesis etmektir.

Çok partili koalisyon dönemlerini gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Birbirinden farkı partilerin ortak paydada buluşması hakikaten zor. Siyasi istikrarın tesis edilebilmesi içinde mutlak sürette tek partili bir hükümet modelinin olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun genel bakış açısı da bu yöndedir. Önümüzdeki bu sıkıntılı süreci aşabilmek acısından tek başına iktidar olmamız halinde parti manifestolarımızla da belirlediğimiz gibi, toplumun refahı için, daha aydınlık bir geleceğin tesis edilebilmesi için, alanında uzman güçlü bir kadro ile yola çıktık.

Halkımızın da takdir etmesi durumunda bu içinde bulunulan dar boğazdan çıkarak, halkımıza, ülkemize hizmet ederek, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz.”