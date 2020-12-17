Soyşen: "Yurtların tamamı boş kaldı"

Yeni bir oluşum olan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, adaya gelmeyen 45 bine yakın öğrencinin, adaya gelmesi adına çalışma yapılması gerektiğini belirterek, ilgili makamlar ile birlikte bir kurul kurulmasının önemine dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen, basın toplantısı düzenleyerek, birliğin sıkıntılarını dile getirdi.

Soyşen, online eğitim kararının değişmesi gerektiğini belirterek 45 bin yatak ve 2.500 çalışan istihdam edildiğini herkesin mağdur olmaması adına, "45 bin öğrenciyi adaya geri getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıkıntılı dönemde öğrencilerimize karantina desteği sunduk. Birçok yurdumuz şu anda boş kalmakta. Temmuz aylarında pandemi yok denecek seviyedeydi ve o dönemde biz öğrencilerimizi ülkemize getirtmek için bakanlarımızla çeşitli istişarelerde bulunduk. O dönem bakanlar kurulu yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim kararı aldı. Bu karara bazı üniversiteler uydu bazıları uymadı. Ülkemizde iki tane büyük devlet üniversitesi var.

LAÜ ve DAÜ onların yapmış olduğu kararlara paralel olarak özel üniversitelerde online eğitim kararı aldı. Tabi bu karar dönem başladıktan sonra alındığı için gerek esnaf gerek bizler büyük sıkıntılar yaşadık. Almış olduğumuz kredileri ödeyemez hale geldik. Faizler ile ilgili kısıtlama veya borçların ötelenmesi gibi bazı taleplerimiz oldu hükümetten herhangi bir yanıt alamadık. Bazı yurtlarımız üniversitelerden ücreti döviz bazında, bunların Türk lirası olmasını istedik fakat buna da herhangi bir sonuca varamadık."

Şu anda yurtların boş olduğunu ifade eden Soyşen,"Öğrencilerimiz gitti ve giden öğrenciler adaya gelmek istiyorlar. Biz de öğrenci birlikleri ile görüşüyoruz. Adamızın güvenliğinden dolayı ikinci dönem öğrencilerimiz ülkede eğitim görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 aylık süreçte öğrenci getirebiliriz. Yurt dışında 45 bine yakın öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin belli bir kısmını ilk etapta getirebiliriz. Bununla ilgili belli çalışmalarımız var" dedi.

Yeni Milli Eğitim Bakan Olgun Amcaoğlu'nun kendileriyle görüşmek istediğini belirten Soyşen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan önceki dönem hükümetten herhangi bir destek alamadık. Bu zamana kadar çalışanlarımız için üstümüze düşen yükümlülükleri yerine getirdik fakat bu aydan itibaren artık dayanacak gücümüz kalmadı. Umarım yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizi ülkeye getirebiliriz."