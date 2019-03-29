Sözleşmenin fesh edildiğini gösteren belge yayınladı

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun basın işleri için hizmet alımı konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Kurumun hizmet aldığı gazetecilerden biri olan Ulaş Barış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurum ile ilgili sözleşmenin karşılıklı fesh edldiğini gösteren belge yayınladı.

Paylaşımında Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki bir sahneden benzetme de yapan Ulaş Barış şunları yazdı:

"Evet evet...Malı Arap Faik’ten alıyorduk, Karabük’te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana’ya kadar da ben kullanıyorudum kamyonu..."

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 20:16