SPEHAR CUMA GÜNÜ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

SPEHAR CUMA GÜNÜ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Cuma günü Kıbrıs Türk ve Rum liderle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek.
BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü’nden elden edilen bilgiye göre Spehar Cuma günü saat 12.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek. 
Spehar sabah saat 09.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek

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