Spehar, Cumhurbaşkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da başlayan görüşme bir saat sürerken, görüşmede müzakere heyetinden Ergün Olgun ve Osman Ertuğ da bulundu.

Çıkışta basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorusuna karşılık Spehar, “Faydalıydı” şeklinde yanıt vererek Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı