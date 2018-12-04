Spehar, UBP'de

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 3.12.2018 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve eğer tekrar müzakere masası kurulacak ise müzakerelerin yönteminin nasıl olması gerektiği konusu ele alındı.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmeye Spehar’ın heyeti ve UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve Gazi Mağusa milletvekili Av. Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.