Spor mağazasında hırsızlık

Gemikonağı’nda bu sabah 04.30 – 08.00 sıralarında, “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin soyulduğu bildirildi.

Polis açıklamasına göre, iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurularak kırıldıktan sonra içeriye girildi ve içerden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi çalındı.

Açıklamaya göre mağazadan, 4 el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 şapka, 25 çift çorap, 3 deodorant, 3 parfüm, 1 valiz, 3 kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1,980 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan, dün gece 03.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda E.Ş.Ö (E-44), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 20 bin Dolar nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, yetkili makamlara beyan edilmeden 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit parayla KKTC’den çıkış yapılamıyor.