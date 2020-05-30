Spor müsabakalarına Sağlık Bakanlığı karar verecek

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları toplantı sonrası açıkladı Bakanlar Kurulu Spor müsabakalarının hangi kategorilerde nasıl başlayacağını Sağlık Bakanlığının karar vereceği açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 11.45’te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı, az önce sona erdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları toplantı sonrası açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Haziran sonrasında hangi branşlarda müsabaka yapılacağını belirleme amacıyla Sağlık Bakanlığı’na yetki verildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ilgililerle görüşerek hangi branşlarda müsabaka yapılabileceğini veya yapılamayacağı konusunda açıklama yapacak.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

7. MADDE;

Spor müsabakaları hangi alanda yapılabilecek konusunda değerlendirmeler yapması için, Sağlık Bakanlığı’na yetki verildi. Bakanlık görüşmeler yapıp, kararlar alacak.