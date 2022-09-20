Spor salonunda yaşamını yitiren Yee’nin ölüm sebebi kalp krizi

Alsancak’ta bir otele ait spor salonunda, geçen cumartesi günü aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Leow Seng YEE’nin (E-40) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Aynı gün İskele’de bir otel odasında, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Vladımır Trasake’nin (E-73) yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-Bıçakla yaralama

Dün gece Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.M.Y.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Derviş Aksoy’u bacak, kalça ve karın kısmından yaraladı.

Aksoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.