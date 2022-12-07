SSTB ile AFAD basın brifingi düzenledi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu basın brifingi düzenledi.

SSTB Alsancak Sosyal Tesislerinde yer alan basın brifinginde konuşan Atilla Karaca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanması muhtemel bir afet durumunda, halkın can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uluslararası nitelikte gerçekleştirilen önemli bir tatbikata ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karaca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının müşterek olarak gerçekleştirdiği tatbikatla, iki kurum arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanında KKTC’de meydana gelmesi muhtemel bir afet durumunda ihtiyaç duyulacak uluslararası desteğin ülkeye varışından ayrılıncaya kadar olan sürecin denenmesinin amaçlandığını belirtti.

Karaca, bu maksatla gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, AFAD Başkanlığından 132 personel ile 27 aracı ülkede misafir ettiklerini ifade etti.

Karaca, bunun yanında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından da 125 personel, 81 araç, Sağlık Bakanlığından 1 ambulans ve 4 personel ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından 1 helikopter ve 6 personelin tatbikatta görev aldığını söyledi.

İcra edilen tatbikatta senaryo gereği ülkede meydana gelen depremin ardından başta enkaz çalışmaları olmak üzere, deprem kaynaklı yangın, trafik kazası, dağda mahsur kalma, arazide kaybolma, KBRN ve kuyu kazaları olmak üzere toplam 15 olaya AFAD ve SSTB ekipleri tarafından müdahalelerde bulunulduğunu ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

“Yapılan çalışmalarla birlikte iki kuruma bağlı ekipler birlikte ve koordineli çalışma fırsatı yakalamış, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmuşlardır.

Tatbikatın planlanma sürecinden, başarılı bir şekilde icra edilmesine kadar çok değerli katkılarda bulunan başta AFAD Başkanı Sayın Yunus SEZER olmak üzere tüm AFAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları ile bu önemli faaliyetimizde bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunarım.”

-Palakoğlu

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da, Türkiye ve KKTC’nin afet bölgesi içinde yer aldığını, o yüzden her iki ülkenin de afetlere karşı hazır ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Palakoğlu, Türkiye İçişleri Bakanlığının 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan ettiğini ifade ederek, Türkiye’de bugüne kadar 94 bin 207 tatbikat yapıldığını söyledi.

KKTC’deki tatbikata katılan ekip ve personel ile araç sayısı hakkında bilgi veren Palakoğlu, tatbikatın Lefkoşa’da 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmesi ve Türkiye’den yardım istenmesi senaryosuyla gerçekleştiğini söyledi.

KKTC’deki tatbikatta 4 ilçede 15 ayrı olaya müdahale edildiğini de ifade eden Palakoğlu, Dünyada ve ülkelerde afet sıklığı ve çeşitliliğinin arttığına işaret etti. Palakoğlu, tatbikatın iki ülke ekiplerinin koordineli çalışması, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi tecrübe paylaşımı ve eksikliklerin görülmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Palakoğlu, tatbikatın gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.