Stratejik Kalkınma Modeli Çalıştayı sonuçları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği ve Ostim Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yapılan KKTC Stratejik Kalkınma Modeli Çalıştayı sonuçları dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılan etkinlikte açıklandı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GİAD Başkanı Muhit İnce, TÜGİK Kurucu Başkanı Erhan Özmen ve KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşma yaparken, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek sunum yaptı.

GİAD Başkanı Muhit İnce konuşmasında Ostim Teknik Üniversitesine çalışmaları için teşekkürlerini ileterek bu tür çalışmaların devamlılığını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katkılarından ötürü OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’e GİAD adına plaket takdim etti. GİAD Başkanı İnce ise çalıştaya öncülük eden Erhan Özmen’i plaketle onurlandırdı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek sunumunda, Singapur kalkınma modelini Kuzey Kıbrıs için referans olarak göstererek, benzer bir modelle ülke ekonomisinin sürdürülebilir olabileceğini söyledi.

Etkinlik katılımcıların görüş ve önerileriyle son buldu.