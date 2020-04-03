Su faturaları ile ilgili hatırlatma

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Nisan ayı faturalarına, konutlar için Şubat faturasının yüzde 80, işyerleri için de Şubat faturasının yüzde 50’sini yansıtacağını açıkladı.

LTB Başkanı Harmancı yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin yurttaşların yaşadığı ekonomik zorlukları ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak su sayacı okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici bir süreliğine durdurduklarını belirtti.

Dolaşıma getirilen kısıtlamalarla birlikte, evlerde su kullanım miktarlarının ciddi oranda arttığını ifade eden Harmancı, yaşanan bu tabloya rağmen konut aboneleri için Nisan’da, Şubat ayı faturalarının yüzde 80’i oranında ve tüm kapalı olan işyeri aboneleri için Nisan’da, Şubat ayı faturalarının yüzde 50’si oranında geçici faturalandırma yapacaklarını açıkladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan olağanüstü süreç tamamlandığı zaman, tüm belediye aboneleri için normal faturalandırma yapılacağını ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktar için toplam miktardan mahsuplaşma yapılacağını kaydetti.

ÖDEME YAPMA ÇAĞRISI

Devletin yerel yönetimlere olan katkısını yüzde 25 oranında azalttığını, aynı zamanda da günlük ortalama 300 bin TL olan tahsilat miktarının günlük ortalama 30 bin TL’ye düştüğünü belirten Harmancı, ödeme yapabilecek olanların bu dönemde belediyeye ödemelerini yapabilmelerinin LTB’nin ayakta kalabilmesi için son derece önemli olduğuna dikkati çekti.