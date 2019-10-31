Su İşleri Dairesi’nin dere ıslah ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi’nin, ülke genelindeki dere temizliği ve ıslahına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede, Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağının düzenlenmesi ve Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi yapımı ile ilgili Su İşleri Dairesi ve özel şirketler arasında sözleşmeler imzalandı.

Dörtyol –Köprü Göleti arası dere yatağı düzenlemesi için çıkılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Cripton Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Diğer bir sözleşme de Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesi ihalesini kazanan Taşalp İnşaat ile imzalandı.

Ayrıca, Güzelyurt İkinci Etap Takviye Sulama Projesi malzeme alım ihalesini kazanan Necat & Zorlu Ltd. ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, malzeme alımına başlandı.