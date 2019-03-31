Su taşkınları nedeniyle bazı yollar halen kapalı

Su taşkınları nedeniyle bazı yollar halen kapalı

Aşırı yağışlar ve su taşkınları nedeniyle bazı yolların halen trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre,  Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına halen kapalı.

Lefkoşa’da, Ortaköy – Işıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yolun Ortaköy’den Hastane istikametine gelişler için yol kapalı. Hastane – Ortaköy istikametinde bir sıkıntı şu an itibariyle yok.

Taşkent Piknik Alanı – Bufavento   yolu halen kapalı.

(TAK)

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 10:10
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 31 Mart 2019
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 31 Mart 2019
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