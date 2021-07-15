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Şubat 2021’e ait ek mesailer bugün ödendi
Kıbrıs
15 Temmuz 2021 Perşembe 16:56
Genç
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Şubat 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Şubat 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve toplam, 9 milyon, 920 bin, 226 TL, 03 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.
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