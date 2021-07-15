Şubat 2021’e ait ek mesailer bugün ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Şubat 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Şubat 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini ve toplam, 9 milyon, 920 bin, 226 TL, 03 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.