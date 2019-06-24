Suçla operasyonel mücadele çalışmaları sürüyor

Polisin dün sabah 08.00 ile bu sabaha karşı 04.00 saatleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen, ikisi Lefkoşa’da, on biri Girne’de toplam 13 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ayrıca Girne’de yapılan denetimlerde, iki kişinin tasarruflarında tecavüz-i alet bulundurduğu; Lefkoşa’da yapılan denetimlerde ise bir kişinin KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yaptığı ve iki kişinin de gümrüksüz mal tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.