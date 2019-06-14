Suçluların karşılıklı iadesini değerlendirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki suçluların iadesi ile ilgili yaşanan gelişmenin “çok olumlu” olduğunu vurguladı.

Töre yazılı açıklamasında, “Suç işleyenler adaletten kaçmak için Güneye veya Kuzeye kaçarak kurtulmamalıdır. İnsani boyutları da dikkate alındığında gerek cinayet gerekse diğer kriminal olaylarda da her iki tarafın işbirliği yapması kaçınılmayacak bir sorumluluk olmalıdır” dedi.

Zorlu Töre, her iki tarafta da temel insan haklarına karşı büyük duyarlılık göstermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Güvensizlik veren, şiddet, saldırganlık terörist davranış ve eğilimlere asla müsamaha gösterilmemelidir. Rum Yönetimi Kıbrıs Türk halkının 1963’ten beri gasp ettiği haklarını tanıması ve izolasyonlardan vazgeçmesi şarttır.

Rum Liderliği; denizlerdeki doğal gaz haklarımızı kabul etmesi gerginlik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Rum Yönetimi; Larnaka havaalanından gelip de Kuzey’e geçmek isteyenlere zaman zaman uyguladığı ırkçı ve faşist yaklaşımlarına son verilmelidir.”