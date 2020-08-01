Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil eden 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını gururla kutluyoruz.

Kıbrıs’ın Fethinin 449’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62.ci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 44’üncü kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir tarihtir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağlamıştır.

Bu topraklarda verilen varoluş mücadelesini selamlar, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarım. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”