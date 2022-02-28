Sucuoğlu: “3 ayrı devletiz ama tek milletiz”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hocalı Soykırımı Uluslararası Konferansı’na katılmak amacıyla ülkeye gelen bazı Azerbaycan milletvekilleri, akademisyen ve birlik başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’ndan yer alan görüşmede, Başbakan Sucuoğlu’nun yanında, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Heyet adına konuşma yapan, Türk Parlamentolar Birliği ve Türk Devletler Birliği kurumlarının eski Genel Sekreteri, milletvekili Ramil Hasan, yoğun programı içerisinde zaman ayırdığı için Başbakan Sucuoğlu’na teşekkürleri sunarak, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, KKTC-Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve Türk Aksakallar Birliği’nin düzenlemiş olduğu konferanslara katılmak üzere ülkede bulunduklarını söyledi.

“KKTC’YE DESTEĞİ İFADE ETMEK İÇİN GELDİK”

Azerbaycan heyetinin Başbakan’a ziyaretinin, nezaket ziyareti olmasının yanında, Azerbaycan Devleti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteği ifade etmek olduğunu belirten Hasan, karşılık ziyaretlerin ve ortak çalışmaların güzel sonuçlar doğuracağına inanç belirtti.

Daha önce de Türk Devletler Teşkilatı eski Genel Sekreteri olarak, Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanı olduğu dönemde bir araya geldiklerini ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Hasan, teşkilatta KKTC’nin gözlemci statüsü alması konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu da, kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini ülkede görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan olarak, 3 ayrı devlet ancak tek millet olduklarını inandıklarını kaydetti.

Azerbaycan ve KKTC’nin bağımsızlık mücadelelerini birbirine benzettiğini belirten Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin sonucunda KKTC’nin bir devlet olmasından ve tüm imkânsızlık ve sıkıntılara rağmen Azerbaycan Devleti’nin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ederek, her iki devletin son dönemlerde kendini ispatlamasının önemine dikkat çekti.

Sucuoğlu, KKTC’nin tanınmışlığının, gelecek süreçte genişleyerek devam etmesi arzusu içerisinde olduklarını belirterek, dünyada haksızlığa uğramış halkların kabul gördüğü bir sürece girildiğini kaydetti ve KKTC’nin de gelecek süreçte siyasi ve tanınmışlık anlamında hak ettiği noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Görüşme ardından, karşılıklı hediye ve plaket takdimi yapıldı.