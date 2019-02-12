Sucuoğlu, “Ani ölümlerde, artış söz konusu.Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna açıklama borcu var"



Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Hibe Programı” konusunda konuştu.

Sucuoğlu, Cuma günden bu yana Devlet Laboratuvarı’nın çalışmadığını, ilgili firmaya olan borç nedeniyle söz konusu tamirin yapılmadığını, su ve pestisit analizlerinin de yapılamadığını söyledi.

Ani ölümler konusunda da konuşan Sucuoğlu, “Ani ölümlerde, akciğer enfeksiyonuna bağlı ölümlerde artış söz konusu. Hayatını kaybeden genç insanlar var. Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna açıklama borcu var. Dünden beri telefonlarımız susmuyor” dedi.

Güney Kıbrıs sağlıkla ilgili düzenli açıklama yaptığını belirten Sucuoğlu, 7 kişinin H1N1 virüsünden öldüğünün duyurulduğunu kaydetti.

Hibe programları konusunda konuşan Sucuoğlu, 2018’de hibe desteğinde alt yapıda harcamanın yüzde 20.87’de, reel sektörde harcamanın yüzde 36.27’de kaldığını belirterek, “Son yılların en düşük ortalaması” dedi.

Sektörler bazdaki hibelere ve kullanım oranlarına değinen Sucuoğlu, “Ödeneklerin neredeyse yarısı kullanılmadı. Bazılarında ne yazık ki sıfır kullanım... Hiçbir kullanma olmamış. Bu hibeler nefes ama kullanmayı bilirseniz… Hibeler ne yazık ki değerlendirilmiyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 17:20