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Sucuoğlu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi

Sucuoğlu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi
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alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Sucuoğlu ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul ederek bir süre görüştü. 
Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Ünal Çeviköz de eşlik etti.

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