Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ankara’daki temasları kapsamında bugün TC – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Milletvekili Ali Erbaş ve diğer üyeler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TC – KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, görüşmeye ilişkin açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin kesintisiz olarak devam edeceğini ve iş birliğinin her alanda geliştirileceğini ifade etti.