Sucuoğlu: "Bakımevindeki yaşlılar ÖZOK yurduna yerleştirilecek"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz gün gündeme gelen ve Kıbrıs Türk Toplumunu derinden yaralayan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi ile ilgili olarak çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Sucuoğlu, bakımevi ile ilgili konuların bir kez daha yetki karmaşasına neden olmaması için konunun bizzat takipcişi olduğunu burgulayarak bu bağlamda bugün yapılacak çalışmalarla ilgili bazı gelişmeleri de kamuoyunun bilgisine getirmek istiediğini kaydetti:

Sucuoğlu şunları belirtti:

"Bu sabah dahiliye doktorlardan oluşan bir ekip bakımevindeki hastaları muayene ederek yeniden ilaç düzenlemelerini yapacak ve Covid 19 testleri tekrarlanarak pozitife dönen hastalar Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde müşaade altına alınacaklardır. Geçtiğimiz gün yapılan testte covid pozitif olduğu belirlenen hastalarımız o günden Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde yeni açılan Gögüs Hastalıkları servisinde müşaade altında alınmışlardır. Bugün de pozitif olanlar tesbit edilirse ayni bölüme aktarılacaklardır.

Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından ve covid yönünden bir rahatsızlığı bulunmayanlar bugün saat 13.00 de bakımevine gidecek otobüslerle girişimlerim ve görüşmelerim sonrasında kalmaları için en uygun yer olarak tesbit edilen ÖZOK yurdunu nakilleri gerçekleştirilecektir. Bugün nakil işlemi tamamlanır tamamlanmaz binanın tadilat ve onarımına yardımsever ve özverili insanlarımızla birlikte derhal başlanacaktır.

Bakımevinde kalanların binanın tadilatı tamamlanıncaya kadar devletin güvencesi altında orada kalmaları yönünde de gerekli karar üretilmiştir.

Daha önce de belirttiğim üzere konunun yakın takipcisi olacağım ve konuyla ilgili gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu durumun birdaha ortaya çıkmaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak ve yaşlı bakımevleri bundan sonra daha sık denetlenip takip edilecektir."

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 13:53