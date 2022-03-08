Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başbakanlık çalışmalarına koydukları “katkı, emek, çaba ve özveri” için teşekkür etti.
Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık’ta görev yapan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı.
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