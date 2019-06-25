Sucuoğlu: “Bir yerde bir bataklık var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı çalışanlarla ilgili sorunları “Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” örneğiyle tanımlayarak, rant elde edenlerin üzerine cesaretle gitmek gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Milletvekilleri çeşitli konuları Meclis kürsüsüne taşırken, bakanlar da eleştirileri cevaplıyor.

Çeler’i yanıtlamak üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yabancı uyruklu ve üçüncü ülkelerden çalışmak için gelen insanların ülkede karşılaştıkları sıkıntıların ve suiistimallerin uzun zamandır gündemde olduğunu anlattı.

“Bir yerde bir bataklık var, siz sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorsunuz ama bataklık sürekli sivrisinek üretiyor” örneğini veren Sucuoğlu, bu işten rant elde eden şahıslara, ekiplere, şirketlerin üzerine cesaretle gitmek gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda çeşitli çabalar sarf edildiğini ancak arzı edilen noktada olunmadığını kaydeden Sucuoğlu, yurt dışından gelen yabancılarla ilgili rakamların ortada olduğunu dile getirdi.

Kayıtlarda turist adı altında gelen kişilerin çalıştığının ortada olduğunu dile getiren Sucuoğlu, kendisinden önce başlatılan çalışmaları geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

“TAKİPÇİYİZ”

Tatillerde çalışma konusunda İş Yasası’nda yer alan maddelere işaret eden Sucuoğlu, Çeler’in bahsettiği ödemenin yatırılıp yatırılmadığının Temmuz’un ilk haftası netleşeceğini, kendilerinin de bu durumun takipçisi olacağını söyledi.

PRİMLERİ DÜZGÜN YATIRANLARA MÜKAFAT

Aftan yararlanacaklar ile yaralamayacaklar arasında denge oluşturulması gerektiğini de söyleyen Sucuoğlu, aynı zamanda belli süre yanında çalışan personele primlerini düzgün yatıranlara mükafat verilebileceğini de aktardı.

Bu konuların hangi partinin iktidarda olduğu çok fark etmeksizin aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, bu konulara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte, bundan önceki dönemde gösterilen hassasiyetin gösterilmeye de devam edeceğini kaydetti.