Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adaylarının katılımıyla dün akşam İskele’de etkinlik düzenledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Kaya Artemis Otel’de yer alan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Sucuoğlu’nun yanı sıra İskele İlçe Başkanı Metin Güllü ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu konuşma yaptı.

Daha sonra milletvekili adayları alkışlarla platforma davet edildi.

Faiz Sucuoğlu, UBP’nin her zaferinde, İskele ve bölgesinin çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, bu kez de tek başına iktidara yürüyüşün en büyük kanıtının yine İskele’deki coşkulu katılım olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Tek başına iktidar ateşi burada yanmıştır. Pazar günü her yerde görülecek” dedi.

Beş yıllık istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelmeye en yakın partinin UBP olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Biz istikrarı getirmek için iktidara talibiz” diye konuştu.

Sucuoğlu, yılın en soğuk günü olmasına rağmen toplanan kalabalığın desteğinin, UBP’nin en büyük gücü olduğunu, böylesine sevgiyle birlikte yürümenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

“Derdiniz derdimizdir. Karpaz’ın bir derdi varsa bizimdir ve biz çözeceğiz” diyen Sucuoğlu, yeni hükümetin en önemli gündem maddelerinden birisinin İskele ve Karpaz olacağını söyledi.

Karpaz bölgesine yeni hastanenin yapılacağı sözünü veren Sucuoğlu, Karpaz’ı, doğasını bozmadan, kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karpaz gençliğine de seslenen Sucuoğlu, bölgede istihdamın kalkınmayla çözüleceğini, bölgeye yeni yatırımlar öngörüldüğünü, önceliği Karpaz gençliğine vereceklerini belirtti.

23 Ocak’ta tüm halkı UBP’ye mühür vurmaya çağıran Sucuoğlu, “Bu seçim kalıcı sorunlarımızdan sıyrılma seçimidir. Hep birlikte, geçmişte sık sık yaşayıp, usanıp bıktığımız, koalisyon kurma, sürdürme, bitirme tartışmalarına artık bir son verelim. Zaman kaybetmeyelim. Sonuç alıcı, pragmatik, pratik kararlar alma zamanı. Bu şansı UBP hak ediyor. Bu ekip, bu adaylarımız ve tabii halkımız bu şansı hak ediyor” dedi.

Sucuoğlu, konuşmasının sonunda gençleri de sahneye çağırdı.