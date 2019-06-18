Sucuoğlu, Büyükelçi Başçeri'yi kabul etti

Sucuoğlu, Büyükelçi Başçeri'yi kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu  ziyaret ederek  görevinde başarılar diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başçeri, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında önümüzdeki  günlerde ne gibi adımların atılabileceğini birlikte ele  alacaklarını  kaydetti. 
İki  ülke arasında sosyal  güvenlik alanında  işbirliğini  öngören anlaşmanın yasal çerçevesinin tamamlandığını kaydeden Başçeri, bu  anlaşmanın  verdiği  güçle, iki ülke arasında olumlu çalışmaların yapılacağına inanç belirtti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Başçeri’nin uzun  bir  süre Kıbrıs’ta görev yaptığına dikkat  çekerek, sorunları yakından bilen Başçeri ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren noktalarda yakın çalışma dönemini ileriye götüreceklerini kaydetti. 
Sucuoğlu, ilerleyen  günlerde Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak ziyaret ile hayata geçirilmesi hedeflenen konuları tartışma imkanı bulacaklarını da dile getirdi

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