Sucuoğlu, Büyükelçi Başçeri'yi kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başçeri, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında önümüzdeki günlerde ne gibi adımların atılabileceğini birlikte ele alacaklarını kaydetti.

İki ülke arasında sosyal güvenlik alanında işbirliğini öngören anlaşmanın yasal çerçevesinin tamamlandığını kaydeden Başçeri, bu anlaşmanın verdiği güçle, iki ülke arasında olumlu çalışmaların yapılacağına inanç belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Başçeri’nin uzun bir süre Kıbrıs’ta görev yaptığına dikkat çekerek, sorunları yakından bilen Başçeri ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren noktalarda yakın çalışma dönemini ileriye götüreceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, ilerleyen günlerde Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak ziyaret ile hayata geçirilmesi hedeflenen konuları tartışma imkanı bulacaklarını da dile getirdi