Sucuoğlu: "Çalışma  hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesindeyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesinde olduklarını; bilgisayar yazılım ve kullanımı ile ilgili dijital sektörde önlerini açacak bir projeyi de yakında başlatacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Alper, KKTC Telsim olarak, adanın geleceğinde dijital dönüşüme iz bırakmayı hedeflediklerini belirterek , bu yönde öncülük edecek gençlere istihdam sağlamanın da en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, bu konu ile ilgili ciddi projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, dijital alanda işbirliği yapabilmenin önemini vurguladı. Sucuoğlu bir üniversitenin ortaokul ve lise öğrencilerinden başlayarak, bilgisayar yazılım ve kullanımı ile ilgili dijital sektörde önlerini açacak bir projeyi başlatma arifesinde olduklarını kaydetti.

Sucuoğlu söz konusu programa ve katılacak gençlere ciddi bir finansal destek sağlanacağını dile getirdi.

Sucuoğlu , “Bu bizi heyecanlandırıyor. İnşallah bunu daha geniş bir şekilde yayacağız ve dünyada ses getirecek çocuklar yetiştireceğiz. Cazibeyi artırmak önemli. Proje bazında vereceğimiz desteklerle bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu yönde protokolü imzalama aşamasındayız” dedi.

“ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERİN ARİFESİNDEYİZ”

Bakanlığa bağlı birçok tüzük ve yasa tasarısının hemen bittiğini de anlatan Sucuoğlu, çalışma hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesinde olduklarının altını çizdi. Sucuoğlu, üç tane tüzük ile birlikte inşaat sektöründe Avrupa Birliği standartlarının, altı ay içinde yakalanacağını kaydetti.

“ENGELLİ VATANDAŞLAR VE KORUYUCU AİLELERE KATKI”

Özel sektörde çalışan engelli vatandaşların, 48 ay boyunca primlerinin de üstlenileceğini, asgari ücretin de yüzde 80’inin ödeneceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, diğer yandan yeni bir başka tüzük ile birlikte koruyucu ailelerin ne kadar katkı alacağı tartışmasının tarih olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, bunun artık asgari ücrete bağlı olarak bilineceğini ifade etti.

“AF İLE İLGİLİ YASA BİTTİ, HERŞEY HAZIR, MECLİS’İ BEKLİYORUZ”

Af ile ilgili çalışmalara da değinen Sucuoğlu, yasanın bittiğini herşeyin hazır olduğunu Meclisi beklediklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Amacımız bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçirmekti ama yasa olduğu için bir sıkıntı yaşanmaması adına Ekim ayına kaldı. Kanayan bir yara olan kayıt dışılığı, büyük oranda, çıkarılacak af ve tüzüklerle sorunun kaynağını kurutma yönünde adımlar atıyoruz. Her şey hazır Meclis’i bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SONA YAKLAŞILIYOR”

Yıllardır konuşulan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili de sona gelindiğini belirten Sucuoğlu, birkaç ay içinde genel sağlık sigortasını Meclise getirecek duruma geleceklerini de kaydetti.