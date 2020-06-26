Sucuoğlu: "Daima erişebileceğimiz hedefler koymalıyız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni kurulan, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, sektörün sıkıntıları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AYTAÇ: “GÖRÜŞ AYRILIKLARI NEDENİYLE YENİ BİR BİRLİK KURMA YOLUNA GİTTİK”

Birlik başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözümleri noktasında taşımacılar arasında görüş ayrılıklarını yaşadıklarını anlatarak, yeni bir birlik kurma yoluna gittiklerini kaydetti.

“Yere basan isteklerimizle buradayız” diyen Menteş Aytaç, taşımacılık sektörünün sorunları noktasında Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

SUCUOĞLU: “DAİMA ERİŞEBİLECEĞİMİZ HEDEFLER KOYMALIYIZ AKSİ TAKDİRDE SÜRE BOŞUNA GEÇER”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, yeni kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin hayırlı olmasını dileyerek, çok zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti.

Taşımacılık sektörünün bu dönemde en sıkıntılı sektörler arasında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ulaştırmanın problemlerinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ulaşımda yaşanan sıkıntıları birebir görüp tespitler yaptıklarına işaret ederek, bu konuda Bakanlık olarak 13 Mart’tan itibaren dar imkânlar çerçevesinde elden gelen açılımların yapıldığını vurguladı.

Önümüzdeki süreçte yeni açılımların gündeme geleceğini de kaydeden Bakan Sucuoğlu, anlayış ve iyi niyetin öneminin altını çizdi.

Sucuoğlu “Yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı. Önümüzdeki aylar içinde çok daha iyi bir noktada olacağız. Hedefimiz, elimizdeki imkânları sonuna kadar nasıl kullanacağımızın hesap kitabını yaparak, bu süreyi en az zararla atlatabilmek. Daima erişebileceğimiz hedefler koymalıyız aksi takdirde süre boşuna geçer. İmkânsız olan şey istendiği anda daha farklı krizler gündeme gelir” ifadelerini kullandı.