Sucuoğlu: "Elektrik zammı yeniden değerlendirilecek"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın göstediği reaksiyonu önemsediklerini belirterek, elektrik zammı konusunun yarın Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği oy çokluğuyla kabul edilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu, söz alarak eleştirileri yanıtladı.

Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısına değinen Sucuoğlu, ilgili dairenin müdüründen aldığı bilgileri Meclis’e aktardı. Sucuoğlu, ülkede 2 bin 400 ton yakıt olduğunu ve günlük tüketimin ise 450 ton olduğunu belirterek, yakıt gemisinin geldiğini ve sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

“FATURALAR 5 MAYIS’A KADAR ÖDENEBİLECEK”

Elektrik zammına halkın gösterdiği tepkilere de değinen Sucuoğlu, “Halkın reaksiyonu bizim için önemlidir. Eğer bir hata varsa hatadan dönmek de bir erdemdir. Dün faturalar yollanmaya başlandı. Bu faturalar 5 Mayıs’a kadar ödenebilecek... Kanayan bir yara varsa bunu düzeltmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Elektrik zammı konusunun yarın Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, “’Geri adım atmayız’ diye bir şey yok. Hataysa, hatadan dönmek erdemdir. İmkanlar ölçüsünde ne yapabiliriz, tekrardan değerlendireceğiz” dedi.

Sucuoğlu, Belediyeler reformuna da değinerek, belediyelerin birleştirilmesi konusunun yıllardır değerlendirildiğini ancak kendilerinin Haziran ayında yapılacak seçime 28 belediye ile girilerek 4 yıl daha kaybedilmemesi hassasiyetinde olduklarını söyledi.

“Her şeyi ben bilirim” iddiasında olmadıklarını vurgulayan Sucuoğlu, değerlendirilmesi gereken konuların yeniden değerlendirileceğini belirterek, komitede yaptıkları katkılardan dolayı CTP’ye teşekkür etti.

Sucuoğlu’nun konuşması esnasında HP Genel Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay’ın yerinden söz alarak, Başbakanlık’ta ekonomik örgütlerle yapılan ve ana muhalefet CTP’nin de davet edildiği toplantıya HP’nin davet edilmemesinin özel bir gerekçesi olup olmadığını sorması üzerine Sucuoğlu, özel bir nedeni olmadığını, CTP’nin komitelerde grubu olması nedeniyle davet edildiğini kaydetti.

“SORUNLAR BOYUMUZU AŞTI”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise CTP’nin, elektrik zammı gündeme geldiğinde, bunun bir anda halkın üstüne yüklenmesinin büyük sıkıntı yaratacağı konusunda uyarı yaptığını belirterek, “O günden uyarmıştık, dikkate alsaydınız bugün bu noktaya gelinmeyecekti. Neden muhalefetin yaptığı öneriler önceden dikkate alınmıyor?” diye sorması üzerine Sucuoğlu, “Sizin verdiğiniz önerileri de değerlendiririz, bu beni hiç rahatsız etmez” dedi. Eleştirilere değer verdiğini belirten Sucuoğlu, sorunların “boyumuzu aştığını” ifade etti ve muhalefete birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Uluçay’ın ardından yerinden söz alan CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman ise Başbakan’a sosyal medyada yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle eleştiriler yöneltti.

ERHÜRMAN: “HANGİ ELEŞTİRİMİZİN ALTI BOŞ? NEREDE AKLIMIZ KARIŞIK?”

Sucuoğlu’nun sosyal medya açıklamasında CTP’ye ve kendi şahsına yönelik suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Demin bir ifadeniz var, komitede koyduğumuz katkılara teşekkür ettiniz. Peki o zaman neden dün Facebook’tan öneri yapmıyoruz diye eleştirdiniz? Bugün ivediliğini istediğiniz metnin katkısı CTP’den geldi, buna bugün teşekkür ederken, dün katkı koymadığımızı söylüyordunuz” dedi.

Sucuoğlu’nun Erhürman’a altı dolu olan eleştirilere açık oldukları yanıtını vermesi üzerine ise Erhürman, “Hangi eleştirimizin altı boş? Nerede aklımız karışık? En saçma sapan hatanızı bizim eleştirilerimizle düzelttiniz” sözleriyle tepki gösterdi.

Sucuoğlu’nun “saçma sapan ifadesini size yakıştırmıyorum” demesi üzerine Erhürman, “Saçma sapan kötü bir ifade değildir, akıl dışı demektir” diyerek, siyasetin sorun çözme sanatı olduğunu ancak Hükümetin sürekli sorun yaratarak sonra da kendi yarattığı sorunları çözmeye çalıştığını savundu. Erhürman, belediyeler reformu, alkol zammı ve elektrik zammı konularını ise hükümetin yarattığı sorunlara örnek olarak gösterdi.

SUCUOĞLU’NUN BELEDİYE EMEKÇİLERİ İLE İLGİLİ İFADESİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Erhürman’ın belediyeler reformu ile toplu iş sözleşmeleri hususunda hükümetin sorun yarattığını, belediyeyle emekçilerinin ve belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yapmasının ardından ise yarattığı sorunu çözmek için uğraştığını anlatması üzerine Sucuoğlu’nun, “Belediye emekçileri kendileri mi geliyor, otobüslere doldurulup getiriliyor mu?” diye sorması Meclis’te tepkilere neden oldu. Sucuoğlu, gelen tepkilere “Şu an öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki sanki ben işçilerin aklı kesmez diyorum… Nereden çıktı bu? Tek amaç bu işi haziran sonuna yaptırtmamaktır” dedi.

ERHÜRMAN: “BELEDİYELER REFORMU İLE ELEKTRİK VE ALKOLLÜ İÇKİ ZAMLARINI GERİ ALIN”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ardından söz alarak kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Somut öneri yapıyorum” diyerek, hükümeti belediyeler reformu ile elektrik ve alkollü içki zamlarını geri almaya çağırdı.

Alkollü içki ekonomisinin Güney Kıbrıs’a kayma riskinden bahseden Erhürman, “Şimdi yaptığınız hatayla sattığınızı da satamayacaksınız. İnsanlar gidip güneyden alacak” dedi.

Elektrik zammı açıklandığı günden beridir faturaların üç kat fazla geleceğinin belli olduğunu ifade eden Erhürman, “Siz bunu bilerek, ‘deneyelim bakalım reaksiyon ne olacak’ dediyseniz kötü, ama üç kat fazla geleceğini hesaplayamamışsanız daha da kötü” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu’nun konuşmasında söylediği “Hatadan dönmek erdemdir” ifadelerine işaret eden Erhürman, “Doğru hesap yapıp halkı sıkıntıya sokmamak daha büyük erdemdir” diyerek, hükümeti “çalakalem iş yapmakla” suçladı.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu saat 13.30’da tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.