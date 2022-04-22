Sucuoğlu: “Görevin UBP’ye verilmesi yönünde bir talebimiz olmadı, asla”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın değerlendirdikten sonra en kısa zamanda hükümet kurma için görevlendirme yapacağını belirterek, “Ama bize mi yapılır, başka bir partiye mi yapılır onu konuşmadık” dedi.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi yönünde bir talepleri olmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Öyle bir talebimiz olmadı, asla” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Esin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ile genel değerlendirme yaptıklarını ve karşılıklı görüşlerini ilettiklerini belirten Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın değerlendirerek, hükümet kurma görevini hangi partiye vereceği konusunda karar aldıktan sonra ilgili parti başkanıyla temasa geçip, görevin tevdi edileceğini kaydetti.

Sucuoğlu açıklamasının ardından soruları da yanıtladı.

“Daha önceki açıklamanızda görevin sizlere verileceğini söylemiştiniz. Bir değişiklik mi var?” sorusuna Sucuoğlu, “Bizlere verilecek değil aritmetik olarak Ulusal Birlik Partisi’ne verilmesi anlamında söyledim ben onu. ‘Bizlere verilecek’ o bizim haddimize değil” şeklinde yanıt verdi.

UBP’nin komitelerdeki çoğunluğuna ve 3 ay önce yapılan seçimlerde 24 vekille açık ara önde çıkan parti olduğuna dikkat çeken Faiz Sucuoğlu, “Dolayısıyla daha mantıklı ve daha olası olarak sorulan soruya karşı verdiğimiz cevap buydu… Bize verileceğine Cumhurbaşkanı kendi karar verdir. Biz karar veremeyiz” şeklinde konuştu.

Bunun Cumhurbaşkanı’nın kendi değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Sucuoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ziyaretini izleme fırsatı bulduğunu anlattı.

“DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Sucuoğlu, CTP’nin görüşünün “bize verilirse ve biz kuramazsak erken seçim gündeme gelsin” şeklinde olduğunu ifade ederek, bunun anayasal anlamda ve alışılagelmiş etik kurallar çerçevesinde doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

“UBP’ye vermeyeceksiniz, ana muhalefete vereceksiniz ve ana muhalefet partisi kurarsa kurar, kurmazsa da erken seçim tarihi ortaya çıkar” şeklindeki görüşün doğru olmadığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, bunu Cumhurbaşkanı’nın kendi ekipleriyle değerlendireceğini söyledi.

Şart koşmanın özünün “Ben kabul etmem” demek olduğunu ifade eden Faiz Sucuoğlu, bu şartların yerine gelmesinin hem anayasal anlamda hem de genel etik kuralları içinde mümkün olmadığını belirtti.

“BÖYLE BİR DÜNYA YOK”

“Böyle bir dünya yok” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Demek ki bu şunu gösteriyor. Ana muhalefet partisi, partileri hükümet kurma düşüncesinde değiller. İlk intiba bu… Hükümeti kurma niyeti olan parti veya partiler ‘değerlendiririz’ der” şeklinde konuştu. Sucuoğlu, bunun aksinin, “Bana boşuna verme, ben öyle bir düşüncede değilim” demek olduğunu belirtti.

“CUMHURBAŞKANI DEĞERLENDİRECEK VE GEREĞİNİ YAPACAK”

“Cumhurbaşkanı görevi ne zaman tevdi edeceğine dair bir şey söyledi mi size?” sorusu üzerine Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Hayır değerlendireceklerini söylediler. Değerlendirdikten sonra da en kısa zamanda görevlendirme yapılacak. Ama bize mi yapılır, başka bir partiye mi yapılır onu içeride konuşmadık. Kendisi değerlendirecek o değerlendirme sonucunda da vereceği karar doğrultusunda gereğini yapacak.”

“Ana muhalefet liderinin hükümet kurma görevinin tekrardan UBP’ye verilmesinin etik olmayacağı” yönündeki görüşü sorulan Başbakan Sucuoğlu, “Konuşmaları sayın muhalefet liderinin etik mi sizce?” diye sordu.

Hükümet kurma görevinin şartlı kabul edilmesine yönelik eleştirilerini yineleyen Başbakan Sucuoğlu, “Etik bu ise, o zaman demek ki etik kuralların anlayışı farklılaştı” dedi.

“GÖREVİN UBP’YE VERİLMESİ YÖNÜNDE BİR TALEBİMİZ OLMADI, ASLA”

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi yönünde bir talepleri olmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“İçeride öyle bir talebimiz olmadı, asla… Ama sorulduğu zaman bir soru, aritmetik olarak aklın yoluna baktığınız zaman, 24 milletvekili artı komitelerdeki bir fazlalık böyle bir yolu gösteriyor. Ama efendim işte ‘bana verin veya bize verin’ öyle bir talebimiz olmadı. Veya ‘biz kuramazsak erken seçime gidelim, seçim tarihini de belirleyelim’ yok böyle bir şey yok. Bunu Cumhurbaşkanı’nın takdirine bırakacaksın. O takdir çerçevesinde vereceği karar ne ise o karar doğrultusunda da görevi alacak olan arkadaşlar denemesini yapacak. Belli ki her halükarda bir koalisyon hükümeti olacak tekrardan. Bu koalisyon hükümetiyle ilgili diğer partilerle görüşülür. Diğer partilerden olumlu bir sinyal gelirse de oturulur, ortak paydada hemfikir olunursa da hükümet kurulur. Onun için, ‘etiktir, etik değildir, hangisi etiktir? Oraya girersek çıkamayız işin içinden.”

“AYNI DURUMDAYIZ VE AYNI KARARLILIKTAYIZ”

Kabine değişikliği hakkındaki bir soru üzerine Sucuoğlu, “Bizim belli prensiplerimiz, belli duruşumuz var o konuda herhangi bir taviz vermemizin mümkün olmadığını basınla paylaştık. Aynı durumdayız ve aynı kararlılıktayız” şeklinde konuştu.