Sucuoğlu, Hak İş heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti.

Sucuoğlu, Türkiye’den nitelikli işgücü getirmede sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bakanlık ile İŞKUR arasında protokol imzalanması suretiyle, İŞKUR üzerinden ülkeye nitelikli eleman getirileceğini söyledi.

Sağlık alanında Genel Sağlık Sigortası ile ilgili son dönemece girildiğini belirten Sucuoğlu, 2020 yılında, bu yönde hazırlanan yasa tasarısına son rötuşlar yapılarak önemli bir reformun yapılacağının altını çizdi.

ARSLAN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde Arslan’a, Hak-İş ‘in KKTC üyesi olan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da eşlik etti.

Temmuz ayında KKTC’de düzenledikleri kongreye katkı koyan sendikalara teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirten Arslan, çalışma yaşamından sorumlu bakan olarak Sucuoğlu’na da görevinde başarılar dilemek istediklerini kaydetti.

Hak-İş ile Kamu-Sen arasındaki ilişkilerin her geçen gün pekiştiğine dikkat çeken Arslan, KKTC ile TC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da ortak hareket ettiklerini söyledi.

Konuşmasında; “KKTC’nin geleceği bizimle aynıdır, Türkiye’deki Türklerin geleceği ile ortaktır. İki devletiz ama tek milletiz. KKTC’ye özel önem veriyoruz. KKTC’nin her sorunu bizim de meselemizdir” ifadelerini kullanan Arslan, Hak-İş olarak tüm uluslararası alanlarda KKTC için yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İşçi sendikacılığının ülke demokrasisinin olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Arslan, özel sektörde sendikalaşmanın güçlendirilmesi için katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, çalışma hayatında gerginlik yaratmak yerine, sosyal diyalog ve uzlaşı yöntemiyle sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, çalışma hayatında bakanlık olarak sendikalarla uyum içinde çalışmaya öncelik verdiklerini ifade ederek, önemli olanın iyi niyet ve uzlaşı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, KKTC için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Sucuoğlu, dış politikada da bu birlikteliğin devam ettiğini, Türkiyesiz bir adımın atılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Göreve geldiği tarihten itibaren bakanlığın yapmayı planladığı açılımlar konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, Türkiye’den gelen işçi akımında ciddi bir yavaşlama olduğunu, 3.dünya ülkelerinden gelen işçi sayısında ise son 8 yılda 6 kat artış yaşandığını kaydetti.

Türkiye’den nitelikli işgücü getirmede sıkıntı yaşadıklarını belirten Sucuoğlu, bakanlık ile İŞKUR arasında protokol imzalanması suretiyle, İŞKUR üzerinden ülkeye nitelikli eleman getirileceğini söyledi.

Sağlık alanında Genel Sağlık Sigortası ile ilgili son dönemece girildiğini belirten Sucuoğlu, 2020 yılında, bu yönde hazırlanan yasa tasarısına son rötuşlar yapılarak önemli bir reformun yapılacağının altını çizdi.

Sucuoğlu, KKTC’de özel sektörde çalışanların sendikalaşmak için yasal bir engeli olmadığını ve sendika kurabileceğini de kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi koşullar dikkate alındığında, bakanlığın öncelik verdiği çalışmalar arasında; Genel Sağlık Sigortası, İş Yasası, engelliler ile ilgili yasal çalışmalar ve inşaatlarda iş sağlığı ile güvenliğine Avrupa Birliği standartlarını getirmeyi öngören tüzüklerin hayata geçirilmesi ile ilgili yasal çalışmaların olduğunu söyledi.

Kayıt dışılık oranının %20.44’e çıktığını ve bunun %85’inin üçüncü ülkelerden gelen işçiler olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, af çalışmasını tamamladıklarını ve affın Bakanlar Kurulu gündemine getirilerek Meclis’e gönderileceğini belirtti.

Bakanlık olarak, 2000 ile 2019 yılları arasında farklı nedenlerden dolayı sigorta borçlarını ödeyemedikleri için cezaya düşen küçük işletmelerin önünü açmak amacıyla sigorta affı getirmeyi planladıklarını açıklayan Sucuoğlu, hem işçi hem de işveren dengesini sağlayacak, her iki tarafın da sıkıntılarını çözecek açılımlar yapmayı planladıklarını kaydetti.