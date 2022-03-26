Sucuoğlu: “Hepimiz hak ettiğimiz noktaya kavuşacağız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın 6’ncı Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Sucuoğlu etkinlikte yaptığı konuşmasında, içinde bulunan sürecin son yılların ekonomik anlamda en sıkıntılı süreci olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle Avrupa, komşu ülkeler ve KKTC’yi derinden etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Özellikle akaryakıttaki aşırı yükselmenin, dövizdeki dengesiz artışın tüm ekonomik dengeleri alt üst ettiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu sıkıntılı dönemi yeneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz. Gönül çok güzel şeyleri vermek, hakları daha da artırmak ister. Çalışanların gelirini daha da artırmak ister. Kısa da olsa bu süreci hep birlikte yaşayıp daha sonra bu sorunları geride bırakıp hak ettiğimiz noktaya kavuşacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu tip sıkıntılı dönemleri kısa sürede atlatabilecek kabiliyette olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin atlatılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve Kıbrıs Türkü’nün çok daha zor dönemleri başarı ile atlatmayı bildiğini söyledi.

Sucuoğlu, “KKTC Devleti olarak dış dünyanın etkilendiği bir çok konuyu menfi yönde hissetmemek mümkün değildir. Petrol fiyatları başta olmak üzere savaşın getirdiği yükselmeleri bizleri etkiliyor. Bu konuda yapabileceğimiz ve yaptığımız belli açılımlar olmasına rağmen belli bir noktada bunu paylaşma ve yansıtma söz konusu oldu” diyerek, “ben değil biz” olmanın önemine vurgu yaptı.