Sucuoğlu: "Hükümet konusunda mutabakata varıldı... 8+1+1"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu açıkladı: Yeni Koalisyon Hükümeti UBP-DP-YDP olarak kurulacak.



Erken Genel Seçimlerin ardından hükümet yine UBP-DP-YDP Koalisyonu oluyor.



Başbakan, UBP lideri Faiz Sucoğlu, BRT'de katıldığı yayında açıkladı: UBP-DP-YDP Hükümeti için uzlaştık. Yeni Hükümet kuruldu diyebilirim. Pazartesi sabah yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Yine pazartesi Meclis'e de sunulacak. Bakanlıklar 8+1+1 olacak.