Sucuoğlu: "Hükümet konusunda mutabakata varıldı... 8+1+1"

Sucuoğlu: "Hükümet konusunda mutabakata varıldı... 8+1+1"
banner83
banner80

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu açıkladı: Yeni Koalisyon Hükümeti UBP-DP-YDP olarak kurulacak.

Erken Genel Seçimlerin ardından hükümet yine UBP-DP-YDP Koalisyonu oluyor.

Başbakan, UBP lideri Faiz Sucoğlu, BRT'de katıldığı yayında açıkladı: UBP-DP-YDP Hükümeti için uzlaştık. Yeni Hükümet kuruldu diyebilirim. Pazartesi sabah yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Yine pazartesi Meclis'e de sunulacak. Bakanlıklar 8+1+1 olacak.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Haftalık analiz sonuçları açıklandı
Haftalık analiz sonuçları açıklandı
  1. Kıbrıs
﻿