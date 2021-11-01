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Sucuoğlu, Hükümeti kurma görevini aldı
Kıbrıs
01 Kasım 2021 Pazartesi 12:56
Kıbrıs Genç Tv
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi. Tatar ve Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonunda açıklama yapması bekleniyor.
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