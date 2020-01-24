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Sucuoğlu, İyi Toplum Gönüllüleri Derneğini kabul etti

Sucuoğlu, İyi Toplum Gönüllüleri Derneğini kabul etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İyi Toplum Gönüllüleri Derneğini kabul etti. 
Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren İyi  Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı Murat Bozkurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması adına neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi ve destek istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 22 ülkede organize olan İyi Toplum Gönüllüleri Derneği’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni “önde tutan ve inanan bir grup” olduğunu belirterek, derneğin belli projelere imza atma anlamında da büyük bir katkı yapabileceğini kaydetti.  
Sucuoğlu, “İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte ortak paydalarda özellikle bakanlık ve Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı ile ilgili neler yapabileceğimizi şekillendirme  fırsatı  bulacağız” dedi. 

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