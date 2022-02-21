Sucuoğlu kabineyi açıkladı…İşte yeni Bakanlar

Sucuoğlu kabineyi açıkladı…İşte yeni Bakanlar
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Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.

Kabine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı.

Faiz Sucuoğlu’nun açıkladığı yeni kabine şöyle:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

İçişleri Bakanı: Ünal Üstel

Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 12:42
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