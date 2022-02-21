Sucuoğlu kabineyi açıkladı…İşte yeni Bakanlar

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.
Kabine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandı.
Faiz Sucuoğlu’nun açıkladığı yeni kabine şöyle:
Başbakan: Faiz Sucuoğlu
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
İçişleri Bakanı: Ünal Üstel
Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan HasipoğluGüncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 12:42