Sucuoğlu, Kamu Sen engelliler Komitesini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Kamusen Engelliler Komitesi üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Burak Tuna, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çektiği konuşmasında, özellikle resmi kurumlar ve yüksek binalara engellilerin erişiminde yaşanan sıkıntıların aşılması için adım atılmasını talep etti.

Kamuda istihdam edilen engellilerin canla başla çalışmasına rağmen performans değerlendirmesine tabi tutulmadığını ve ilerleyemediğini belirten Tuna, bu haksızlığın da ortadan kaldırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Burak Tuna, 10 yıldır engelli istihdamı yapılmadığına da dikkat çekerek, 2020 yılında kamuya istihdam yapılıp yapılmayacağını sordu.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, engelli bireylerin sıkıntılarına sadece bir gün değil, 365 gün duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Engelli bireylerin sosyal yaşamda var olabilmesi için hassasiyet gösterildiğini, son yıllarda yeni yapılan binalarda ulaşılabilirlik anlamında bu duyarlılığın görüldüğünü ifade eden Sucuoğlu, bu konudaki kuralları uygulama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Sucuoğlu, toplumda da engelli bireylere yönelik bilincin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “topyekün tüm toplum katmanlarının bu farkındalığı hissedip adım atması gerekiyor” dedi.

2020 yılında kamuda engelli istihdamı yapılacağını kaydeden Bakan Sucuoğlu, 5900 civarındaki engellinin hangi kıstaslara göre istihdam edileceği konusunda çalıştıklarını ve bu konuda şeffaflığa ve hakkaniyete dayalı merkezi sınav yapmayı düşündüklerini söyledi.

Geçirdikleri tüzükle özel sektörde engelli istihdamını artırdıklarına da işaret eden Sucuoğlu, önemli olanın engellilerin iş yaşamında ve sosyal yaşamda var olabilmesi olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, kamu çalışanı engelli bireylere yapılan haksızlığı da gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etap ihalesi için yaşanan mali sıkıntı konusunda Maliye Bakanlığı’ndan cevap beklediklerini de kaydetti.

Devletin 4 bin 831 vatandaşa katkı verdiğini, 82 engelli gencin de 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde hizmet aldığını anlatan Bakan Sucuoğlu, engellilerin sıkıntı ve problemlerinin çözümü için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir gün değil 365 gün çalışmaya devam edeceklerini söyledi.