Sucuoğlu, Kar İş heyeti ile görüştü

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ve beraberindeki heyeti Başbakanlıkta kabul ederek görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre görüşmede, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına ve yapılan zamlara işaret ederek sektör olarak içinde bulundukları sıkıntıları Başbakan’a aktardı.
Başbakan Sucuoğlu ise pandeminin tüm sektörleri olumsuz etkilediğin, birçok sektörde ciddi ve ülkeyi olumsuz etkileyecek mağduriyetler yaşanmakta olduğunu söyledi.
Başbakan Sucuoğlu önümüzdeki günlerde ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yaparak Kar-İş’in sorunlarının çözümü