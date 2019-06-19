Sucuoğlu: "Kayıt dışı ile mücadele öncelikli hedefmiz"

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt dışı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı.

Sucuoğlu, bugün Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret ederek başkan Osman Amca ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Çalışma Bakanı’nın ilk resmi ziyaretini birliğe yapma geleneğini devam ettirdiği için Sucuoğlu’na teşekkür ederek, “Birliği ziyaretiniz bizim için onurdur” dedi.

En önemli misyonlarının kayıt dışı ekonomiyle mücadele olduğunu söyleyen Amca, Bakan Sucuoğlu’nun bu konudaki açıklamalarının, çalışma azimlerini ve heyecanlarını artırdığını belirtti.

Kayıt dışı ekonomi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını, arşiv oluşturduklarını dile getiren Amca, hep birlikte çalışarak kayıt dışılığın önlenmesiyle, devletin nakit kaybının engelleneceğini ve haksız rekabetin sona ereceğini söyledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da paydaşlarıyla birlikte kayıt dışılıkla ciddi bir mücadele sürdürme hedefleri bulunduğunu vurguladı.

Kayıt dışı ekonominin yüzde 20’yi geçtiğini, bunun ciddi bir rakam olduğunu söyleyen Sucuoğlu, birlikle kayıt dışılığı kayıt altına nasıl alabileceklerini de konuşacaklarını kaydetti.

Kayıt dışılığın, hem devleti hem de kişileri mağdur ettiğini, insani anlamda da ciddi mağduriyetler yaşandığını dile getiren Sucuoğlu, bu sorunu çözmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı konularda yaşanan sorunları çözmeye yönelik ülke genelinde ziyaretler yaptıklarını, tespitlerde bulunduklarını söyleyerek, geniş yelpazede birlikte çalışarak sıkıntıları aşmayı hedeflediklerini belirtti.