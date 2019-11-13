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Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner'i kabul etti

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner'i kabul etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul etti. Kabulde yerli istihdamı destekleyecek projeleri konusunda  görüş alışverişinde bulunuldu ve Çağıner  bu konuda Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Bakanlıktan yapılan  açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşmasında, yerel işgücüne yönelik projeleri desteklediklerini belirtti ve bu yönde bir komite kurularak çalışmaların olgunlaşması gerektiğini söyledi.

Ülkede lokomotif sektörlerin yükseköğretim  ve turizm olduğunun altın çizen Sucuoğlu,  özellikle turizmde yerel çalışan payının artırılmasının önemine dikkat çekti.

ÇAĞINER

Dimağ Çağıner  de konuşmada, yerli istihdama ihtiyaçları olduğunu belirtti ve  ülkede istihdam sorununu turizm sektörünün ortadan kaldırabileceğini  kaydetti.

“Turizm Koleji”   açılmasıyla sektöre  büyük bir katkı sağlanacağını belirten Çağıner, ortaokul yıllarından başlayarak gençlere iş garantili turizm eğitimi verilmesinin büyük bir avantaj olacağını ifade etti.

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